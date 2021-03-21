Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Роджерс — о победе над «МЮ»: «Каждый аспект нашей игры был совершенным»

21 марта 2021, 23:54
Теги:

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отметил игру своей команды в четвертьфинале Кубка Англии против «МЮ» (3:1).

«Каждый аспект нашей игры был совершенным. Мы смело сыграли в футбол против одной из лучших команд Европы. Я счастлив за игроков, уверен, что результат абсолютно заслуженный», — заявил тренер после игры в эфире ВВС.

В полуфинале «лисы» сыграют против «Саутгемптона».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...