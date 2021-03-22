«Тоттенхэм» на выезде победил «Астон Виллу»

«Тоттенхэм» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Отличились Карлос Винисиус и Гарри Кейн, который реализовал пенальти.

После этого матча «Тоттенхэм» с 48 очками занимает шестое место в АПЛ, «Астон Вилла» с 41 очком — на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:2 (0:1)

Голы: Винисиус, 29 (0:1). Кейн, 68 — с пенальти (0:2).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Сансон (Баркли, 66), Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Эль-Гази, 60), Трезеге (Дэвис, 79), Уоткинс.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Санчес, Родон, Регилон (Дэйвис, 57), Танганга, Хейбьерг, Ло Сельсо (Бергвайн, 66), Ндомбеле (Сиссоко, 81), Лукас Моура, Кейн, Винисиус.

Предупреждения: Ло Сельсо, 62. Кэш, 74. Макгинн, 83. Винисиус, 83. Таргетт, 90+2.

Судья: Дин (Англия).

21 марта. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».