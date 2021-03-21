Сульшер назвал причины поражения от «Лестера» в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии с «Лестером» (1:3).

«В наших действиях не было искры, хотя это понятно. Команда играла отлично на протяжении 3-4 месяцев. Мы выступали каждые три дня и выдали отличную серию. Просто накопилась усталость от всех этих матчей и перелетов. Мы много сил оставили в Милане, и сегодня нам не хватало уверенности, энергии.

Когда мы побеждаем, то делаем это вместе. Когда проигрываем — проигрываем вместе. Мы не указываем пальцами друг на друга и не виним. Нам надо сосредоточиться на АПЛ и Лиге Европы. Да, мы бы хотели сыграть на «Уэмбли», но теперь надо сосредоточиться на том, что у нас осталось», — приводит слова тренера BBC.