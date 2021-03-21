Сульшер назвал причины поражения от «Лестера» в Кубке Англии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии с «Лестером» (1:3).
«В наших действиях не было искры, хотя это понятно. Команда играла отлично на протяжении 3-4 месяцев. Мы выступали каждые три дня и выдали отличную серию. Просто накопилась усталость от всех этих матчей и перелетов. Мы много сил оставили в Милане, и сегодня нам не хватало уверенности, энергии.
Когда мы побеждаем, то делаем это вместе. Когда проигрываем — проигрываем вместе. Мы не указываем пальцами друг на друга и не виним. Нам надо сосредоточиться на АПЛ и Лиге Европы. Да, мы бы хотели сыграть на «Уэмбли», но теперь надо сосредоточиться на том, что у нас осталось», — приводит слова тренера BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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