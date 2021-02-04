Робертсон считает, что «Ливерпуль» не участвует в чемпионской гонке

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после поражения от «Брайтона» в 22-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что соперник был лучше.

— «Брайтон» был лучшей командой на поле, — цитирует BBC Робертсона. — Мы очень разочаровали весь стадион. Нужно отдать должное команде за хорошую игру. Мы не сделали ничего особенного. К каждой игре мы готовимся по-разному. Нам нужно найти способ добиться результатов, особенно дома.

Любая игра против «Манчестер Сити» важна. В настоящий момент мы не участвуем в чемпионской гонке. Отстаем от них на 7 очков, и у них впереди игра. Уверен, что они сказали бы то же самое, если бы потенциально отставали на 10 очков. Нам нужно стать тем «Ливерпулем», о котором все знают.