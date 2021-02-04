Гвардьола не удивлен результативностью Гюндогана

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отметил, что его не удивляет результативность полузащитника Илкая Гюндогана. В этом сезоне немец забил 7 голов в 16 матчах АПЛ.

— Гюндоган меня не удивляет, — цитирует BBC Гвардьолу. — Я очень хорошо его знаю по матчам в Германии. Исключительный игрок... Мы здесь не для того, чтобы сравнивать с тем, что делали в прошлом. Прошлое закончилось, оно осталось в памяти наших фанатов.