Робертсон перенес операцию на руке после инфекции

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подвергся незначительной операции на руке после того, как занес инфекцию, информирует пресс-служба клуба.

Защитник вернулся к предсезонной подготовке в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции. Робертсон отправится в США для предсезонного тура "красных" на следующей неделе.

В минувшем сезоне Робертсон сыграл в 48 матчах во всех турнирах и сделал 13 голевых передач.

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