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Рио Фердинанд попал в больницу после просмотра матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

11:22
Рио Фердинанд. Фото Getty Images
Рио Фердинанд. Фото Getty Images
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд следил за поражением «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура АПЛ из больницы.

«Эти 60 минут отправили меня в отделение неотложной помощи», — написал Фердинанд в Twitter.

После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rioferdy5/status/1452316916501123082

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