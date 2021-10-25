Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд следил за поражением «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура АПЛ из больницы.

«Эти 60 минут отправили меня в отделение неотложной помощи», — написал Фердинанд в Twitter.

This 60 mins have sent me to A&E...

FFS



???#MUNLIV pic.twitter.com/4Ktb3gQqo5 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 24, 2021

После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.