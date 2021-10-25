Рио Фердинанд попал в больницу после просмотра матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
11:22
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд следил за поражением «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура АПЛ из больницы.
«Эти 60 минут отправили меня в отделение неотложной помощи», — написал Фердинанд в Twitter.
После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю