Клопп быстрее всех достиг отметки в 200 побед во главе «Ливерпуля»
Победа над «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче 9-го тура АПЛ стала для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 200-й во главе клуба, сообщает Sky Sports.
Немецкий тренер выиграл 200-й матч во главе мерсисайдцев быстрее всех в истории клуба. Ему понадобился 331 матч для достижения этой отметки.
Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. Под его руководством красные стали чемпионом Англии, выиграли Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
После 9 туров АПЛ «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-м месте в турнирной таблице. «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11661/12440155/jurgen-klopp-wins-200th-game-in-charge-of-liverpool-with-man-utd-victory-at-old-trafford
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю