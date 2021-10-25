Клопп быстрее всех достиг отметки в 200 побед во главе «Ливерпуля»

Победа над «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче 9-го тура АПЛ стала для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 200-й во главе клуба, сообщает Sky Sports.

Немецкий тренер выиграл 200-й матч во главе мерсисайдцев быстрее всех в истории клуба. Ему понадобился 331 матч для достижения этой отметки.

Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. Под его руководством красные стали чемпионом Англии, выиграли Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После 9 туров АПЛ «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-м месте в турнирной таблице. «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции.