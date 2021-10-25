Каррагер: «МЮ» нужен более сильный тренер. Сульшер не подходит»
Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» нужен более сильный тренер, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Сульшер не подходит. Он хорошо поработал, но нужен тот, кто поднимет команду на следующий уровень. Увы, Уле — не Клопп, не Тухель и не Гвардиола. Это ясно как божий день. В «Манчестере» должны работать лучшие тренеры мира. Нельзя полагаться на тех, кто еще только познает тонкости профессии. У них есть Майк Фелан, но я не думаю, что он тренер, а у Кэррика и Маккенны вообще нет тренерского опыта».
После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12443791/ole-gunnar-solskjaer-debate-jamie-carragher-says-man-utd-need-a-better-manager
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