Рэшфорд - второй игрок по возрасту после Гиггза, проведший 100 игр за "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вышел в стартовом составе на матч чемпионата Англии против "Лестера". Игра для него стала сотой. Он стал вторым по возрасту футболистом, достигшим этой отметки в составе "МЮ". Раньше него сотню игр провел только Райан Гиггз, опередивший Рэшфорда всего на 21 день.

Пятерка самых молодых игроков, отыгравших за "МЮ" 100 встреч, выглядит следующим образом:

Райан Гиггз (21 год 74 дня)

Маркус Рэшфорд (21 год 95 дней)

Уэйн Руни (21 год 201 день)

Криштиану Роналду (21 год 224 дня)

Фил Невилл (22 года 108 дней)

Дебютировал Рэшфорд в основе "МЮ" 25 февраля 2016 года в игре 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланна" (5:1) и отметился дублем. В возрасте 18 лет и 117 дней он стал самым молодым футболистом команды, забивавшим в еврокубках, побив рекорд Джорджа Беста.