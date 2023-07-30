Рэпер Jay-Z заинтересован в приобретении «Тоттенхэма» за 2 миллиарда фунтов

Рэпер Jay-Z готов возглавить группу американских инвесторов, которые сделают заявку на покупку «Тоттенхэма», сообщает Daily Express.

Нынешний владелец «шпор» Джо Льюис может расстаться с клубом из-за обвинений в мошенничестве и инсайдерской торговле. Ему грозит более 45 лет тюремного заключения.

В связи с этим «Тоттенхэм» может быть продан новому владельцу. По информации источника, при поддержке других инвесторов Jay-Z готов заплатить более 2 миллиардов фунтов, в которые оценивается клуб. Ранее музыкант выражал заинтересованность в приобретении лондонского «Арсенала».