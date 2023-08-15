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Сегодня, 20:44

«Ренн» требует у «Манчестер Сити» 45 миллионов фунтов за винегра Доку

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» пытается подписать вингера «Ренна» Жереми Доку, сообщает ESPN.

По информации источника, «горожане» хотят подписать 21-летнего игрока на замену Рияду Махрезу, перешедшему в «Аль-Ахли». Французский клуб рассчитывает получить за бельгийца не менее 45 миллионов фунтов (52,2 миллиона евро), и на данный момент «Ренн» и «Манчестер Сити» расходятся в оценке Доку.

В сезоне-2023/24 Доку сыграет 1 матч в лиге 1 и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ренн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
7
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
8
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
11
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
12
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
15
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 - : -
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Райан Аит Нури

Райан Аит Нури

Вулверхэмптон

 1 0 1
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
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