«Реал» отреагировал на желание Роналду покинуть «МЮ»

В мадридском «Реале» прокомментировали новость о том, что нападающий Криштиану Роналду принял решение уйти из «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.

«За девять сезонов в «Реале» Криштиану отметился 451 голом, и стал лучшим бомбардиром в истории команды», — говорится в сообщении.

Мадридцы выложили видео лучших голов португальца в соцсетях. За «королевский клуб» Роналду выступал с 2009 по 2018 год.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.