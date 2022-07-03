Тухель не станет удерживать Зиеша в «Челси». Футболист близок к переходу в «Милан»

Тухель не станет удерживать Зиеша в «Челси»

«Челси» готов продать полузащитника Хакима Зиеша. Главный тренер «синих» Томас Тухель не будет удерживать игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Основным претендентом на 29-летнего марокканца является «Милан». В ближайшее время клубы проведут новые переговоры по трансферу игрока.

Ранее появилась информация, что «Милан» готов заплатить за аренду 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.