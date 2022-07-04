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Сегодня, 09:12

Главный тренер «МЮ» хочет лично обсудить с Роналду его будущее в клубе

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует провести разговор один на один с нападающим Криштиану Роналду, чтобы обсудить его будущее, сообщает Daily Mail.

По информации издания, беседа состоится, когда Роналду прибудет в расположение команды для начала подготовки к новому сезону.

Сообщалось, что футболист может покинуть «МЮ» из-за того, что он недоволен трансферной кампанией клуба.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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