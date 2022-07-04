Главный тренер «МЮ» хочет лично обсудить с Роналду его будущее в клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует провести разговор один на один с нападающим Криштиану Роналду, чтобы обсудить его будущее, сообщает Daily Mail.

По информации издания, беседа состоится, когда Роналду прибудет в расположение команды для начала подготовки к новому сезону.

Сообщалось, что футболист может покинуть «МЮ» из-за того, что он недоволен трансферной кампанией клуба.