«Реал» объявил об аренде голкипера Кепы
«Реал» на официальном сайте объявил об аренде голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Футболист подписал однолетний контракт с мадридцами.
Сообщалось, что «Реал» рассматривал игрока в качестве замены бельгийцу Тибо Куртуа, получившему травму крестообразных связок колена.
В сезоне-2022/23 вратарь провел за «Челси» 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отстоял на ноль. Трансферная стоимость 28-летнего игрока — 18 миллионов евро.
Источник: Сайт "Реала"
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|0
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|1
|0
|0
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|1
|0
|0
|1
|1-4
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|1
|0
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Бернли – Ман. Сити
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