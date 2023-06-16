«Реал» готовит финальное предложение по форварду «Тоттенхэма» Кейну

«Реал» рассчитывает потратить на трансфер форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна не больше 100 миллионов евро, сообщает AS.

По данным источника, руководство клуба готовит последнее предложение по переходу 29-летнего британца. Если «шпор» оно не устроит, мадридцы откажутся от трансфера.

В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.