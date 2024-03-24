«Реал» готов предложить «Ливерпулю» 87 миллионов евро за Трент-Александер Арнольда

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент-Александер Арнольд может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает The Sun.

По данным источника, мадридский клуб готов заплатить 87 миллионов евро за покупку футболиста.

«Ливерпуль» не планирует отпускать игрока своей академии. Однако футболист пока не договорился о продлении соглашения. Контракт защитника истекает в следующем году.

«Ливерпуль» может согласиться на условия «Реала», если переговоры по контракту зайдут в тупик, чтобы не расставаться с Арнольдом бесплатно через год.

25-летний англичанин провел 21 матч в АПЛ, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.