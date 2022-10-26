«Челси» назначил нового технического директора

«Челси» на официальном сайте объявил о назначении Лоуренса Стюарта новым техническим директором клуба.

Англичанин переходит в «Челси» из «Монако», где он занимал аналогичную должность с июня 2020.

Помимо «Монако», Стюарт поработал ведущим скаутом концерна Red Bull Soccer International, а также трудился в «Манчестер Сити» и «Эвертоне».

В «Челси» Стюарт будет отвечать за футбольные вопросы и возьмет под свой контроль создание сети дочерних клубов по примеру «Манчестер Сити».