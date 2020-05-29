Райан Гиггз: «Мне трудно говорить это как болельщику «МЮ», но «Ливерпуль» провел невероятный сезон»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о выступлении «Ливерпуля» в сезоне-2019/20.

— Думаю, нынешний год показал, что «Ливерпуль» — невероятная команда с отличным тренером, Юргеном Клоппом, — приводит Sky Sports слова Гиггза. — Мне, как болельщику «МЮ» трудно говорить это. Очевидно, что «Ливерпуль» продолжит прогрессировать, а в этом году станет чемпионом, что бы ни случилось. Надеюсь, «МЮ» сможет нагнать прогресс мерсисайдцев, но надо отдать «Ливерпулю» должное за этот сезон.

После 29 туров чемпионата Англии-2019/20, прерванного из-за коронавируса, «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 25 очков.

Чемпионат Англии планируется возобновить 17 июня.