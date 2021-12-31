Рангник высказался о прогрессе «МЮ» в АПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после матча 20-го тура АПЛ с «Бернли» (3:1) подвел итоги встречи.

«Не сказал бы, что 4-е место для нас минимальная задача. Остальные три команды далеко ушли. Речь идет о прогрессе команды. У нас серия из восьми матчей без поражений.

Важна страсть и энергия игроков. Если мы будем это показывать, особенно на нашем стадионе, то соперникам будет нелегко. У нас хорошая команда, но важно добиться стабильности», — цитирует Рангника пресс-служба команды.