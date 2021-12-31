«Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с 80-летием

«Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего главного тренера Алекса Фергюсона с 80-летием. Сегодня, 31-го декабря, специалист празднует свой день рождения.

«Посылаем огромные поздравления нашему легендарному бывшему тренеру», — написала пресс-служба команды.

Фергюсон был главным тренером «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет. Вместе с ним команда 13 раз выиграла чемпионат Англии, дважды побеждала в Лиге чемпионов, пять раз становилась обладателем Кубка Англии и четыре раза — кубка Английской лиги.