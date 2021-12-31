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Бекхэм может быть посвящен в рыцари летом 2022 года

08:08
Дэвид Бекхэм. Фото East News
Дэвид Бекхэм. Фото East News

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм будет посвящен в рыцари в июне 2022 года, сообщает The Sun.

По данным источника, бывший спортсмен мог получить этот титул еще в 2014 году, однако из-за проблем с налогами этого сделать не удалось. В течение последних двух лет агенты Бекхэма пытались уладить этот вопрос, в итоге — все получилось.

Теперь кандидатуру 46-летнего спортсмена должен утвердить специальный комитет. Церемония состоится в июне следующего года.

Бекхэм является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Он собрал около 50 миллионов фунтов на благотворительность, а также участвует в волонтерских проектах для старшего поколения.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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