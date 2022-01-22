Рангник — о победе над «Вест Хэмом»: «Лучшая победа — когда забиваешь на последней секунде»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:0).

«Лучшая победа — когда забиваешь на последней секунде. Думаю, что этот успех — заслуженный.

Если учитывать то, что несколько дней назад мы играли с «Брентфордом», команда была в хорошей физической форме. Мы знали, что нужно будет сохранять терпение, и я доволен тем, как мы действовали в обороне, как отбирали мяч.

Я бы хотел, чтобы и в матче с «Астон Виллой» мы набрали на 2 очка больше, но в целом доволен и 17 набранными баллами», — приводит слова Рангника Sky Sports.