Рангник о низкой результативности Рэшфорда: «Я не знаю, в чем причина»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о низкой результативности нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда в нынешнем сезоне.

«Если честно, я не знаю, в чем причина. Я думаю, что Маркус очень старается. В последние дни он неплохо смотрелся на тренировках, поэтому он и вышел в стартовом составе на игру с «Астон Виллой». В первом тайме до него часто доходил мяч, но мы пытались еще и сделать так, чтобы Рэшфорд был в штрафной. Во втором тайме это происходило уже не так часто, поэтому ближе к концу матча я сделал замену.



Было важно выйти в следующую стадию Кубка. Да, уверенность важна для нападающих. Им важно забивать, для них важны эти моменты успеха. Было бы здорово, если бы, например, Рэшфорд смог забить, но пока он старается и тренируется, я не вижу в этом большой проблемы», — приводит Sky Sports слова Рангника.

В сезоне-2021/22 Рэшфорд провел 15 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.