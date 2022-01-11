«Тоттенхэм» отказался продавать Бергвайна в «Аякс» за 15 миллионов фунтов
«Тоттенхэм» отказался продавать нападающего Стевена Бергвайна в «Аякс» за 15 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
По информации источника, английский клуб готов отпустить 24-летнего нидерландца, но хочет выручить за него больше денег. При этом «шпоры» согласны продолжать переговоры с «Аяксом», если этот клуб пойдет на условия англичан.
Бергвайн перешел в «Тоттенхэм» из ПСВ в январе 2020 года. В сезоне-2021/22 он провел 13 матчей за «шпор», на счету форварда 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нидерландца в 16,2 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11675/12512934/spurs-reject-ajax-15m-steven-bergwijn-bid-hold-tanguy-ndombele-exit-talks-and-open-to-dele-alli-offers
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю