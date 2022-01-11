«Тоттенхэм» отказался продавать Бергвайна в «Аякс» за 15 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» отказался продавать нападающего Стевена Бергвайна в «Аякс» за 15 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб готов отпустить 24-летнего нидерландца, но хочет выручить за него больше денег. При этом «шпоры» согласны продолжать переговоры с «Аяксом», если этот клуб пойдет на условия англичан.

Бергвайн перешел в «Тоттенхэм» из ПСВ в январе 2020 года. В сезоне-2021/22 он провел 13 матчей за «шпор», на счету форварда 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нидерландца в 16,2 миллиона фунтов.