Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» отказался продавать Бергвайна в «Аякс» за 15 миллионов фунтов

10:58
Теги:

«Тоттенхэм» отказался продавать нападающего Стевена Бергвайна в «Аякс» за 15 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб готов отпустить 24-летнего нидерландца, но хочет выручить за него больше денег. При этом «шпоры» согласны продолжать переговоры с «Аяксом», если этот клуб пойдет на условия англичан.

Бергвайн перешел в «Тоттенхэм» из ПСВ в январе 2020 года. В сезоне-2021/22 он провел 13 матчей за «шпор», на счету форварда 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нидерландца в 16,2 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11675/12512934/spurs-reject-ajax-15m-steven-bergwijn-bid-hold-tanguy-ndombele-exit-talks-and-open-to-dele-alli-offers

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как спорт влияет на мозг?
0
Реклама