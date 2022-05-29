Рангник не останется в должности консультанта на следующий сезон

Ральф Рангник объявил, что не останется работать в «Манчестер Юнайтед» на должности консультанта. Он сосредоточиться на работе со сборной Австрии, сообщает сайт «МЮ».

Ранее стало известно о назначении Ральфа Рангника главным тренером сборной Австрии. Он вступит в новую должность с июня 2022 года.

Прежде планировалось, что немецкий специалист продолжит работать в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта.

Немецкий специалист возглавил команду по ходу сезона. В следующем году с «МЮ» будет работать Эрик тен Хаг.