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Сегодня, 16:47

Раньери об отставке Бенитеса: «Может, в Англии к этому не привыкли, но в Италии тренеров меняют так, будто покупают мороженое»

Клаудио Раньери прокомментировал отставку Рафаэля Бенитеса из «Эвертона»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери прокомментировал отставку Рафаэля Бенитеса из «Эвертона».

«Это футбол, — приводит слова Раньери журналист Саймон Стоун в Twitter. — Может, в Англии к этому не привыкли, но в Италии тренеров меняют так, будто покупают мороженое. Вот и все».

61-летний испанец возглавлял ливерпульский клуб с июля 2021 года. В нынешнем сезоне АПЛ «Эвертон» одержал пять побед и с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Источник: https://twitter.com/sistoney67/status/1483040608298184707
ФК Уотфорд
ФК Эвертон
Клаудио Раньери
Рафаэль Бенитес
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3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
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 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
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 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
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 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
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 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
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12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
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 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
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16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
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 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
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 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
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 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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