Раньери об отставке Бенитеса: «Может, в Англии к этому не привыкли, но в Италии тренеров меняют так, будто покупают мороженое»

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери прокомментировал отставку Рафаэля Бенитеса из «Эвертона».

«Это футбол, — приводит слова Раньери журналист Саймон Стоун в Twitter. — Может, в Англии к этому не привыкли, но в Италии тренеров меняют так, будто покупают мороженое. Вот и все».

61-летний испанец возглавлял ливерпульский клуб с июля 2021 года. В нынешнем сезоне АПЛ «Эвертон» одержал пять побед и с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.