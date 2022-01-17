«Бернли» попросил АПЛ перенести матч с «Уотфордом»

«Бернли» обратился к руководству английской премьер-лиги с просьбой перенести матч 17-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда», сообщает пресс-служба клуба.

Клуб проинформировал лигу о большом количестве случаев коронавируса в команде и травмах игроков.

Этот матч могут перенести второй раз — он должен был состояться 15 декабря, но из-за вспышки ковида в составе «Уотфорда» игру перенесли на 18 января.

За последние 10 игр во всех турнирах «Бернли» лишь один раз смог одержать победу, 5 раз терпел поражения от своих соперников и 4 раза довольствовался ничейными результатами.