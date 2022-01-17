Бруну Фернандеш приостановил переговоры о новом контракте с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в своих рядах полузащитника Бруну Фернандеша. 27-летнему португальцу предложили обновленный контракт на улучшенных условиях, однако хавбек пока что приостановил переговоры о новом договоре, сообщает ESPN.

Причины такого решения футболиста остаются неизвестными. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне английской премьер-лиги на счету Фернандеша 19 матчей, в которых он забил семь мячей и сделал три результативные передачи.