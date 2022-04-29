Андреа Аньелли сравнил Суперлигу с АПЛ

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что думает о возможном создании Суперлиги Европы в связи с давлением общества.

«Бурная реакция международной организации заставляет задуматься, некоторые испугались. Чтобы поддерживать судебную тяжбу, нужно быть уверенным. Мы будем спокойно ждать решения Европейского суда. Диалог с Чеферином прерван. Таланты идут туда, где им лучше всего платят. АПЛ зарабатывает 4,2 миллиарда евро в год и забирает все таланты», — цитирует Аньелли Tuttosport.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут отстранить от Лиги чемпионов-2023/24, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги — 15 миллионов евро.



