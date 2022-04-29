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Сегодня, 14:49

Андреа Аньелли сравнил Суперлигу с АПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что думает о возможном создании Суперлиги Европы в связи с давлением общества.

«Бурная реакция международной организации заставляет задуматься, некоторые испугались. Чтобы поддерживать судебную тяжбу, нужно быть уверенным. Мы будем спокойно ждать решения Европейского суда. Диалог с Чеферином прерван. Таланты идут туда, где им лучше всего платят. АПЛ зарабатывает 4,2 миллиарда евро в год и забирает все таланты», — цитирует Аньелли Tuttosport.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут отстранить от Лиги чемпионов-2023/24, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги — 15 миллионов евро.

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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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