Мохамед Салах признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

За звание стать лучшим также боролись Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и Деклан Райс из «Вест Хэма».

Египтянин набрал 48 процентов голосов. Эту награду он получает второй раз в карьере. Первую — в 2018-м.

В 31 матче нынешнего сезона АПЛ Салах забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.