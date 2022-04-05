«ПСЖ» сделал предложение Погба. Полузащитник хотел бы вернуться в «Ювентус»

«ПСЖ» сделал предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, парижский клуб предложил 29-летнего французу зарплату меньше, чем «Манчестер Юнайтед» во время последних переговоров о продлении контракта.

Отмечается, что полузащитник готов к переходу в «ПСЖ», но хотел бы вернуться в «Ювентус».

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 24 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.