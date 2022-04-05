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Сегодня, 18:10

Руни: «Роналду способен забивать, но «Манчестер Юнайтед» нужны молодые игроки»

Руни считает приобретение Роналду не лучшим решением «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Дерби» Уэйн Руни прокомментировал слова бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера о том, что возвращение нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой.

«Роналду забивал важные мячи в Лиге чемпионов, сделал хет-трик в матче с «Тоттенхэмом», — приводит слова Руни Sky Sports. — Но он уже не тот игрок, каким был в прежние годы. Это случается, таков футбол».

По мнению тренера, «Манчестер Юнайтед» нужно опираться на более молодых игроков, чтобы поднять клуб в следующие два-три года.

«Да, Роналду способен забивать, но «Манчестер Юнайтед» нужны молодые игроки», — сказал он.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 18 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/SkySportsPL/status/1511046986740424705
Криштиану Роналду
Уэйн Руни
Футбол
ФК Дерби Каунти
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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26.12 18:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
 6 : 3
26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
Бернли – Эвертон
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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