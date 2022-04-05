Руни: «Роналду способен забивать, но «Манчестер Юнайтед» нужны молодые игроки»

Главный тренер «Дерби» Уэйн Руни прокомментировал слова бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера о том, что возвращение нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой.

«Роналду забивал важные мячи в Лиге чемпионов, сделал хет-трик в матче с «Тоттенхэмом», — приводит слова Руни Sky Sports. — Но он уже не тот игрок, каким был в прежние годы. Это случается, таков футбол».

По мнению тренера, «Манчестер Юнайтед» нужно опираться на более молодых игроков, чтобы поднять клуб в следующие два-три года.

«Да, Роналду способен забивать, но «Манчестер Юнайтед» нужны молодые игроки», — сказал он.