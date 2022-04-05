Главный тренер «Челси» Томас Тухель поздравил полузащитника Н'Голо Канте с юбилейным матчем в составе лондонцев. Футболист провел 250 встреч.

«Это был 250-й раз, было чистым удовольствием наблюдать за этим. Быть тренером Канте — радость и удача, он невероятный футболист. Не знаю никого, кто бы его не любил. Друзья и семья, друзья, которые поддерживают другие команды, все они любят Нголо Канте. У этого есть причина», — заявил Тухель на пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск). 12 апреля состоится ответная игра.