В Цюрихе прошла жеребьевка клубного чемпионата мира-2019, который пройдет в декабре в Катаре, сообщает официальный сайт турнира.

В матче первого раунда хозяева турнира «Аль-Садд» сыграют с клубом «Ианген» из Новой Каледонии. Во втором раунде победитель этого матча сыграет с мексиканским «Монтерреем», а «Эсперанс» из Туниса проведет матч против победителя азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре.

В полуфиналах победитель европейской Лиги чемпионов прошлого сезона английский «Ливерпуль» сыграет против победителя встречи с участием «Монтеррея», а обладатель Кубка Либертадорес — с сильнейшим в паре с участием клуба «Эсперанса».

Матч первого раунда пройдет 11 декабря, встречи второго раунда — 14 декабря, полуфиналы — 17 и 18 декабря. Финал и матч за третье место будут сыграны 21 декабря.