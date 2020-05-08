Президент Футбольной федерации Косово сообщил об интересе «Ливерпуля» и «Лейпцига» к Рашице

Президент Футбольной федерации Косово Агим Амеди рассказал, что нападающим сборной Косово и «Вердера» Милотом Рашицей интересуются «Ливерпуль» и «Лейпциг».

— По Милоту сейчас много запросов, — цитирует Mirror Амеди. — Знаю, что его хочет «Ливерпуль», а также «Лейпциг». Уверен, что у него есть люди, готовые дать правильный совет в этой ситуации.

На счету 23-летнего Рашицы 10 голов и 5 результативных передач в 24 матчах за «Вердер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость косовара в 28 миллионов евро.