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Сегодня, 18:56

Представителя Рюдигера находятся в постоянном контакте с «ПСЖ» и «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер пока не определился, где продолжит карьеру. Представители немецкого игрока находятся в постоянном контакте с «ПСЖ» и «Реалом», сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что французский и испанский клубы готовы платить ему намного больше, чем в «Челси».

Контракт 28-летнего немца с «Челси» истекает по окончании текущего сезона. О продлении соглашения стороны пока не договорились.

В этом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.

Антонио Рюдигер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Челси
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Ливерпуль

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