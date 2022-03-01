Представителя Рюдигера находятся в постоянном контакте с «ПСЖ» и «Реалом»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер пока не определился, где продолжит карьеру. Представители немецкого игрока находятся в постоянном контакте с «ПСЖ» и «Реалом», сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что французский и испанский клубы готовы платить ему намного больше, чем в «Челси».

Контракт 28-летнего немца с «Челси» истекает по окончании текущего сезона. О продлении соглашения стороны пока не договорились.

В этом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.