У лондонского «Арсенала» рекордные финансовые убытки за 2021 год

У «Арсенала» рекордные убытки за финансовый 2021 год

Лондонский «Арсенал» опубликовал финансовый отчет за 2021 финансовый год, сообщает Football.London 28 февраля.

Доход «Арсенала» за этот период составил 327,6 миллиона фунтов, снизившись на 15,9 миллиона по сравнению с 2020 годом.

Убыток лондонского клуба составил 107,3 миллиона фунтов. Это рекордное значение для клуба.

«Канониры» связывают часть убытка в размере 85 миллионов фунтов с пандемией коронавируса.

На зарплаты клуб потратил 244 миллиона фунтов, что на 10 миллионов больше, чем в 2020 году. Доход от трансляции вырос со 118,9 миллиона фунтов до 184,4 миллиона.