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Появились фото третьей формы «Ман Сити» с названием клуба вместо эмблемы

14:07
Появились фото третьей формы «Ман Сити» с названием клуба вместо эмблемы. Фото Сайт Esvaphane.com.
Появились фото третьей формы «Ман Сити» с названием клуба вместо эмблемы. Фото Сайт Esvaphane.com.
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В Сети появилось фото третьей формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22.

Футболка выполнена в нетипичном для клуба дизайне. Вместо эмблемы на ней будет название клуба.

Техническим спонсором «горожан» является Puma, которая сделала в похожей стилистике формы для сборных Италии, Швейцарии, Чехии и Австрии.

После 34 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 80 очков.

Дополнительная информация:

http://esvaphane.com/city2122third/

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