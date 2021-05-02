Появились фото третьей формы «Ман Сити» с названием клуба вместо эмблемы
В Сети появилось фото третьей формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22.
Футболка выполнена в нетипичном для клуба дизайне. Вместо эмблемы на ней будет название клуба.
Техническим спонсором «горожан» является Puma, которая сделала в похожей стилистике формы для сборных Италии, Швейцарии, Чехии и Австрии.
После 34 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 80 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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