Моуринью рассказал, за какой клуб переживает больше всего
Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, какой клуб у него в крови.
«Я глубоко переживаю за «Витория Сетубал», за то, что с ними происходит, хорошее или плохое. Также я очень уважаю клубы, в которых я раньше работал. Обычно, я болею за ту команду, где чувствуется связь с людьми, с болельщиками...Я не такой человек, который остается в одном клубе», — цитирует Моуринью The Times.
19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке 58-летнего специалиста. Моуринью работал в английской команде с ноября 2019 года. Клуб завершил прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попал в Лигу Европы. Ранее тренер возглавля такие клубы, как «Интер», «Реал», «Порту», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/jose-mourinho-on-life-after-spurs-and-why-england-could-win-euro-2020-2thx28rkb
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