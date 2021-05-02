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Моуринью рассказал, за какой клуб переживает больше всего

12:45
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Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, какой клуб у него в крови.

«Я глубоко переживаю за «Витория Сетубал», за то, что с ними происходит, хорошее или плохое. Также я очень уважаю клубы, в которых я раньше работал. Обычно, я болею за ту команду, где чувствуется связь с людьми, с болельщиками...Я не такой человек, который остается в одном клубе», — цитирует Моуринью The Times.

19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке 58-летнего специалиста. Моуринью работал в английской команде с ноября 2019 года. Клуб завершил прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попал в Лигу Европы. Ранее тренер возглавля такие клубы, как «Интер», «Реал», «Порту», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/jose-mourinho-on-life-after-spurs-and-why-england-could-win-euro-2020-2thx28rkb

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