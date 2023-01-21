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Сегодня, 06:28

Поттер: «Уверен, что «Ливерпуль» преодолеет все трудности и исправит свое положение»

Поттер рассказал, чего ждет от матча «Ливерпуля» с «Челси»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

«Нам будет противостоять одна из лучших команд АПЛ, которую возглавляет один из лучших тренеров мира. Клопп — невероятный тренер. Уверен, что «Ливерпуль» преодолеет все трудности и исправит свое положение. Мы все знаем, на что способна эта команда», — цитирует Поттера Football.London.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 21 января, на «Энфилде». Начало — в 15.30 мск.

ФК Ливерпуль
ФК Челси
Грэм Поттер
Юрген Клопп
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 19 13 3 3 50-20 42
3
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
4
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
10
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 19 6 5 8 18-27 23
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 - : -
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 - : -
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 - : -
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 22
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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