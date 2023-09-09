Поттер может возглавить «Рейнджерс»

Английский специалист Грэм Поттер может продолжить работу в Шотландии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, «Рейнджерс» рассматривает 48-летнего англичанина в качестве замены главному тренеру Майклу Билу.

Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 по 2 апреля 2023 года. Под его руководтством команда одержала 12 побед и 8 раз сыграла вничью в 31 матче.