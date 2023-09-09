Поттер может возглавить «Рейнджерс»
Английский специалист Грэм Поттер может продолжить работу в Шотландии, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, «Рейнджерс» рассматривает 48-летнего англичанина в качестве замены главному тренеру Майклу Билу.
Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 по 2 апреля 2023 года. Под его руководтством команда одержала 12 побед и 8 раз сыграла вничью в 31 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
6
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
9
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
11
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
12
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
13
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|- : -
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|16.09
|19:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|17.09
|18:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|- : -
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Каору Митома
Брайтон
|3
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|4
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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