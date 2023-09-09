Клубы потратили рекордные 7,36 миллиарда долларов в летнее трансферное окно

Клубы потратили в общей сложности 7,36 миллиарда долларов в летнее трансферное окно, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Потраченная сумма стала на 47,2 процента больше, чем летом 2022 года, и стала рекордной в истории. Больше всего на трансфере потратились в Англии — 1,98 миллиарда долларов. Второе место заняла Саудовская Аравия (875,4 миллиона долларов), замкнула тройку Франция (859,7 миллиона долларов). За ними идут Германия (762,4), Италия (711,0) и Испания (405,6).

Гонорары агентов также побили рекорд: в это трансферное окно было выплачено 696,6 миллиона долларов.