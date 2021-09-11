Нападающий Криштиану Роналду оценил свою первую игру после возвращения в «Манчестер Юнайтед». В матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) он сделал дубль.

«Мое возвращение на «Олд Траффорд» — лишь краткое напоминанием о том, почему этот стадион известен как «Театр мечты». Для меня это место всегда было волшебным. Здесь можно достичь всего, к чему стремишься. Вместе с одноклубниками и с потрясающей поддержкой, которую команда получает с трибун, мы идем вперед с уверенностью и оптимизмом, и в конце концов мы все вместе отпразднуем.

Горжусь тем, что вернулся в «Манчестер Юнайтед» и снова сыграл в АПЛ. Но, прежде всего, рад помочь команде!» - написал Роналду в своем Instagram.