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Полузащитнику «Брайтона» Биссума продлили срок пребывания под залогом

11:23

Полузащитник клуба «Брайтон» Ив Биссума, подозреваемого в сексуальном насилии, продлили срок пребывания под залогом до 6 ноября, сообщает The Athletic.

6 октября Биссума задержали на выходе из ночного клуба после заявления об изнасиловании, поступившего от женщины, чье имя не называется. Полузащитник был доставлен в полицейский участок, а спустя сутки был отпущен под залог.

В нынешнем сезоне 25-летний малиец отдал одну результативную передачу в семи матчах за «Брайтон».

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