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Классический гол Бекхэма со штрафного в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» вспомнил классику жанра

06:56
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«Манчестер Юнайтед» в своем Twitter под рубрикой «В этот день» выложил гол своего экс-полузащитника Дэвида Бекхэма. 4 ноября 1998 года знаменитый англичанин, которому сейчас 46 лет, поразил ворота классическим ударом со штрафного.

Произошло это в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Брондбю» (5:0). Бекхэм забил первый гол команды на 6-й минуте встречи, которая прошла на «Олд Траффорд».

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Роман Шишов все материалы автора

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