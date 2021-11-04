Классический гол Бекхэма со штрафного в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» вспомнил классику жанра

«Манчестер Юнайтед» в своем Twitter под рубрикой «В этот день» выложил гол своего экс-полузащитника Дэвида Бекхэма. 4 ноября 1998 года знаменитый англичанин, которому сейчас 46 лет, поразил ворота классическим ударом со штрафного.

Произошло это в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Брондбю» (5:0). Бекхэм забил первый гол команды на 6-й минуте встречи, которая прошла на «Олд Траффорд».