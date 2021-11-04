Классический гол Бекхэма со штрафного в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» вспомнил классику жанра
06:56
«Манчестер Юнайтед» в своем Twitter под рубрикой «В этот день» выложил гол своего экс-полузащитника Дэвида Бекхэма. 4 ноября 1998 года знаменитый англичанин, которому сейчас 46 лет, поразил ворота классическим ударом со штрафного.
Произошло это в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Брондбю» (5:0). Бекхэм забил первый гол команды на 6-й минуте встречи, которая прошла на «Олд Траффорд».
Becks got the ball rolling v Brondby #OnThisDay in 1998 with a trademark free-kick ?(tm)?#MUFC | #GoalOfTheDay pic.twitter.com/CyRy2s5Ghr— Manchester United (@ManUtd) November 4, 2021
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