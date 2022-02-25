Полузащитник «Тоттенхэма» Бентанкур сравнил Конте и Аллегри

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур рассказал, что думает о главном тренере «шпор» Антонио Конте.

«Между Конте и Аллегри есть сходство, так как они оба держат в уме только победу. По реакции Конте после победы над «Сити» было видно, что он по-настоящему живет футболом и передает свою страсть игрокам. Я очень счастлив быть здесь и работать с ним», — цитирует Бентанкура Sky Sport Italia.