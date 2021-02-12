Полузащитник «Сити» Гюндоган стал игроком января в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган стал игроком января в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце футболист забил пять мячей и провел успешные матчи с «Челси», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромыичем». Это помогло «Сити» одержать шесть побед подряд.

30-летний футболист впервые получил эту награду. Кроме того, Гюндоган — первы игрок «Сити», который заслужил этот приз после форварда Серхио Агуэро в январе 2020 года.