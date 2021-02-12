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Фабиньо не поможет «Ливерпулю» в матче с «Лестером»

15:10
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо пропустит матч 24-го тура АПЛ с «Лестером», сообщает журналист Джеймс Пирс.

По данным источника, футболист получил небольшое повреждение, из-за чего не сможет помочь команде в этой встрече. Из-за травм многих игроков «Ливерпуля» Фабиньо играет в этом сезоне в центре обороны.

Матч «Лестер» — «Ливерпуль» пройдет завтра, 13 февраля, на «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 15.30 по московскому времени.

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